منتخب ايران يتوّج بطلا للعالم بكمال الأجسام 2023

العالم - ایران

وأقتنص الميدالية الذهبية لمنتخب ايران كل من اللاعب : فريد عليمرداني وحميد سلطاني ( فئة الفيزيك) – حميد ابو الحسني وأحمد عبداللهي ( فئة الفيزيك كلاسيك) – محمد سليماني ( فئة بيلدنغ للشباب) ومحمد مفتخر وابراهيم ارزشمند وبهزاد تنكسيري ( بيلدنغ للمتقدمين) ورضا سهرابي ( الفيزيك كلاسيك).

ونال الفضية : حسين فردي ( فيت موديل) ومتين سيروسي (ماسكولار) ومهدي أرزشمند ( بيلدنغ) وفريدون ولي بور وعلي عسكري ( الفيزيك كلاسيك).

الميدالية البرونزية : حميد مرنغي ( فئة الفيزيك شباب) وناصر خدامي ( الفيزيك متقدمين) وحسين مير محمد علي ( فيت موديل) وأحمد ذاكري ( فيتنس) وسبهر نوراني ومسعود قديريان ( بيلدنغ) ومسعود صادقي وعلي سليماني وميثم اسكندري ( الفيزيك كلاسيك).

يذكر أن ايران توجت ببطولة العالم لبناء الاجسام 2023 من بين 102 بلدا شارك بالمنافسات، فيما جاءت كوريا الجنوبية وصيفا والصين ثالثا.

فيما يلي ترتيب المراكز العشرة الاولى بحسب النقاط:

1- ايران 219 نقطة

2- كوريا الجنوبية 154 نقطة

3- الصين 130 نقطة

4- أوكرانيا 110 نقطة

5- إسبانيا 85 نقطة

6- اليابان 70 نقطة

7- ليتوانيا 59 نقطة

8- تركيا 58 نقطة

9 – سلوفاكيا 54 نقطة

10 – عمان 48 نقطة.