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بالصور..أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة

بالصور..أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للناطق باسم كتائب القـ.ـسام أبو عبـ.ـيدة معلقة على الطريق الذي يمر فيه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال زيارته أنقرة للقاء وزير الخارجبة التركي، ولافتة أخرى كُتب عليها "قاتل الطفل بلينكن".

العالم-فلسطين

وأقدم مواطنون أتراك على تعليق صورة للناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، على الطريق التي يمر منها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل لزيارة تركيا مساء الأحد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد وصل العاصمة التركية أنقرة، للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. وحطت طائرة بلينكن والوفد المرافق له في مطار أسن بوغا مساء أمس.

وكان مئات المواطنين الأتراك قد تظاهروا أمس، قرب قاعدة "إنجرليك" العسكرية الأمريكية بولاية أضنة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، قبل أن تفرقهم السلطات التركية بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ونظمت التظاهرة هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" التركية، والتي أطلقتها عبر موكب سيارات تحرك من مدينة إسطنبول، ومرت بالعديد من الولايات التركية قبل وصولها إلى أضنة للتظاهر أمام القاعدة العسكرية الأمريكية تضامناً مع فلسطين.

ولليوم الواحد والثلاثين على التوالي تقصف قوات الاحتلال البنيات السكنية والمنازل وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها ما أدى لارتفاع أعداد الشهداء والجرحى إلى 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

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