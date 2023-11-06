إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة بإطلاق نار

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد " المركز الفلسطيني للإعلام"، ان وسائل إعلام عبرية أكدت، إصابة جندي وجندية من قوات حرس الحدود بجروح خطيرة بعد إطلاق النار تجاههما قرب مركز شرطة في باب الساهرة بالقدس المحتلة، قبل أن يعلن لاحقًا عن إطلاق جنود آخرين النار تجاه المنفذ واستشهاده.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى بعد تنفيذ عملية بالقرب من باب الساهرة، ونصبت الحواجز داخل البلدة القديمة ومحيطها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى مكان العملية في باب الساهرة، وشددت من إجرائاتها العسكرية بشكل مضاعف.

وأمس الأحد استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات ومواجهات بعد محاصرة تلك القوات أحد المنازل في القدس المحتلة.

وتواصل مدينة القدس انخراطها القوي في معركة طوفان الأقصى، إذ قدمت المدينة منذ بداية معركة طوفان الأقصى 21 شهيدا خلال تنفيذ عمليات ومواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال، وبلغت عدد نقاط الاشتباك والمواجهة أكثر من 40 نقطة في كل أحياء المدينة.

ودعا شباب القدس الثائر أهالي القدس وضواحيها كافة لإغلاق جميع مناحي الحياة حتى إشعار آخر، والاعتصام في الشوارع وفي البلدات وأمام أبواب المسجد الأقصى.

كما دعا الخطباء والأئمة ووجهاء المناطق بالتحرك الفعلي وحشد الشباب، وتشكيل لجان سرية من عدد من الشباب الثائر لضبط الأحداث.

ورغم ما تفرضه سلطات الاحتلال منذ بداية معركة طوفان الأقصى من تقييدات مشددة على عموم أحياء القدس وعلى البلدة القديمة والأقصى خاصة، إلا أن أهالي المدينة يسطرون بصمودهم ومقاومتهم أروع الأمثلة في التحدي والإباء.