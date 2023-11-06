فيديو وصورة.. الاحتلال لم يرتو من دماء اطفال غزة فاستهدف اطفالا بجنوب لبنان

العالم - خاص بالعالم

وكانت السيارة تسير على الطريق الرئيسي الواصل بين منطقتي عيناتا وعيترون في بلدة بنت جبيل بالقطاع الأوسط في الحدود اللبنانية الجنوبية، وتقودها سيدة وبصحبتها والدتها وبناتها الثلاث قبل أن يستهدفها قصف إسرائيلي أدى إلى انقلابها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

وزار مراسل قناة العالم مكان الجريمة وواكب عمليات الفرق المختصة التي كانت تتفحص المركبة وتجمع الادلة والملاحظات، والتقى كذلك بأحد اقارب الضحايا وبشاهد عيان.

وقال مراسلنا الزميل حسين عز الدين من موقع الجريمة: الاحتلال الاسرائيلي لم يشبع بدماء اطفال غزة والان يتشفى بدماء الاطفال الابرياء من بلدة بليدا جنوب لبنان عبر استهداف سيارة كانت تستقلها سيدة ووالدتها وثلاث اطفال بنات لم تتجاوز أعمارهن الـ 12 عاما، حيث ادت هذه الجريمة الى استشهاد الجدة والاطفال الثلاثة وجرح والدتهن.

واضاف: الاحتلال الاسرائيلي كان يدعي ان هذه السيارة هي سيارة تقل مسلحين او شباب، بينما لم يكن في السيارة سوى نساء واطفال ومعهم كتبهم المدرسية وهو خير دليل على ان الاحتلال لا يفقه اصلا ولا يعرف لغة الانسانية، هو يعرف فقط لغة الدم والانتقام والمجازر.

.