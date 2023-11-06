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ليل غزة أُضيء بالكامل ولكن بدون كهرباء..

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم في دير البلح، بان الزوراق الحربية الاسرائيلية قامت بقصف مركب فلسطيني للصيد، ما ادى الى استشهاد مواطن، فيما شن الاحتلال ليلة امس، غارات جوية عنيفة دير البلح.

وقالت مراسلتنا: اما بالنسبة لمدينة غزة فقد عاشت ليلة قاسية جداً حيث كان هناك قصف اسرائيلي عنيف في اكثر من مكان، وحزام ناري حول مستشفى النصر ومستشفى الرنتيسي للاطفال، وحزام ناري في منطقة الرمال ومنطقة الشاطيء حول مستشفى الشفاء، مشيرة الى ان القصف استمر لمدة 40 دقيقة متواصلة حول مستشفى الشفاء ويبدو ان الاحتلال يريد ان يغطي بذلك على عملية توغله البرية في منطقة الشاطيء وتحديداً في شارع الرشيد.

واوضحت، ان شهود عيان شاهدوا طائرات اسرائيلية حلقت على منخفض جداً فوق منطقة الشاطيء، جاءت من جهة البحر، وتغير على منطقة غزة وتلقي قذائفها، ما ادى الى اندلاع ارتفاع نيران كبيرة.

واضافت، انه رغم انقطاع الكهرباء في غزة، الا ان ليلها اضيء بالكامل بسبب حجم القذائف التي القاها الاحتلال الاسرائيلي عليها، ومن ثم تعود الطائرات الى حاملة الطائرات وتغير مرة اخرى وهكذا دوالي، واكدت ان الاحتلال قام بقطع الانترنت وشبكة الاتصالات لينفذ جرائمه دون ان يعلم احد بها ودون ان يتم التواصل ما بين المواطنين.

واشارت الى ان منذ صباح اليوم لا يعلم الفلسطينيون من بقي على الحياة ومن اصيب ومن استشهد نتيجة انقطاع شبكة الاتصالات، ومن الممكن خلال ساعات النهار ان تتكشف مجازرة كبيرة حصلت في غزة.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

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