في موازاة الدعم الاميركي المطلق للاحتلال وجرائمه.. ايران تؤكد دعمها للمقاومة الفلسطينية

الحراك الدبلوماسي الاميركي والاقليمي فشل حتى الان في الخروج بأي نتيجة بعدما كان يعول على التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية خلال اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن مع وزارء خارجية كلّ من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر.

ووسط ضغوط اسرائيلية لتعطيل اي اتفاق، وفي ظل تعثّر التفاهم على أُطر عامّة للمضيّ قُدُماً في إرساء الهدنة، ورفض بعض الوزراء العرب لتصورات عدة عرضها بلينكن بينها ادارة غزة بعد حماس ورفض الاخير لوقف فوري لاطلاق النار، لجأ الوزير الاميركي الى قنوات اخرى حرصا على عدم اتساع نطاق الجبهة ضد بلاده والكيان الاسرائيلي كزيارته غير المعلنة الى بغداد التقى خلالها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قبل ان يبدأ الاخير بجولة اقليمية بدأها من طهران.

وقال بلينكن: "مهم جدا ان نبعث برسالة إلى أي شخص قد يسعى لاستغلال الصراع في غزة لتهديد عسكريينا هنا أو في أي مكان آخر في المنطقة. لا تفعلوا ذلك. لا نريد أي مواجهة مع إيران، لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا. نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة".

وفي موازاة الدعم الاميركي المطلق للكيان الاسرائيلي وعملياته الوحشية في غزة اكدت القيادة الايرانية على السياسة الثابتة للبلاد في دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان المحتل، وذلك في لقاء جمع بين قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، طالب خلاله قائد الثورة الاسلامية بتحرك جاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية ودعم شامل وعملي لشعب غزة.

يأتي هذا فيما حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من ان استمرار الغارات على غزة سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة من قِبَل قوات المقاومة. وقال إن استمرار الهجمات الصهيونية في غزة سيعقد الوضع الإقليمي ويوسع الصراع بالمنطقة.