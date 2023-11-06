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حماس تدعو لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات لكشف أكاذيب الاحتلال

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية، شن غاراتها الوحشية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، بالتزامن مع سلاح المدفعية عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

وطالت الغارات حي الشجاعية شرق غزة، ومنطقة الزوايدة وسط القطاع، ومناطق أخرى، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال غربي مدينة غزة وعلى الطريق الساحلي.

ووسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى الى استشهاد وإصابة مدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الى اكثر تسعة آلاف وسبعمئة وسبعين شهيدا، بينهم أربعة آلاف وثمانمئة طفل، وألفان وخمسمئة وخمسون امرأة، الى جانب نحو خمسة وعشرين ألف جريح، وألفين وستمئة وستين مفقودا.

وأكدت منظمة الأنروا للاجئين أنها غير قادرة على الوصول الى الغالبية العظمى من فريقها في غزة بسبب انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت.

كما دوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة، وطالب الاحتلال من المستوطنين في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان التزام الملاجئ خشية وجود حدث أمني، وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في المعارك شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، دعت حركة حماس، الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات للتحقق من رواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدامها مواقع المقاومة.

وقالت حماس في بيان لها، مساء الأحد إن ما ساقه الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني، مجرد كذب وافتراءات إعلامية وافتراءات مفضوحة، في إشارة إلى تلفيقات الاحتلال عن المستشفى الإندونيسي ومستشفى حمد بغزة.

وأكدت حماس أن الاحتلال يحاول تبرير تهديده باستهدافه المستشفى الإندونيسي والمستشفى القطري شمال قطاع غزة، بأن حماس بنت تحتهما أنفاقا وأنها تستخدمهما ساترا لإطلاق الصواريخ.

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