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البرادعي يعلق على تهديد الاحتلال بقصف غزة بالقنابل النووية.. أخطائنا و ندفع ثمنها الآن!

البرادعي يعلق على تهديد الاحتلال بقصف غزة بالقنابل النووية.. أخطائنا و ندفع ثمنها الآن!
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

علق المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، على تهديد وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو بشأن إمكانية "قصف غزة بالقنابل النووية".

العالم-فلسطين

وقال البرادعي في تدوينة له على موقع "إكس": "تهديد وزير إسرائيلي باستخدام السلاح النووي يثير الكثير من المواجع … جميع الدول العربية كانت تعلم يقينا أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي منذ الستينات … ومع ذلك انضمت كلها واحدة بعد الأخرى الى اتفاقية منع الانتشار النووي دون ان تشترط انضمام إسرائيل والتخلي عن ترسانتها النووية".

وتابع البرادعي: "كم من الأخطاء الجسيمة ارتكبت على حساب الأمن القومي العربي ندفع ثمنها الآن".

وفي وقت سابق الأحد، رد إلياهو، في تصريحات لراديو "كول بيراما"، المحطة الإذاعية العبرية، على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، فقال: "هذا أحد الاحتمالات".

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