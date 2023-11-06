الوزير المتطرف 'ايتمار' يشيد باعتقال الشابة الفلسطينية عهد التميمي

العالم - فلسطين المحتلة

واوضح الزميل خضر شاهين، ان ايتمار غرد قائلا: "كل الاحترام لقوات الجيش الإسرائيلي الذين اعتقلوا الليلة المخربة (حسب قوله)، ناشطة حقوق الإنسان عهد التميمي من النبي صالح، والتي اتهمت في السابق بضرب جنود من الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب وهي تعلن تضامنها ودعمها للنازيين (حسب وصفه)، عبر شبكات التواصل.. يجب أن لا يكون لدينا صبر على المخربين ومن يدعمهم"، حسب قوله..

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد اعلن في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أنه اعتقل الشابة الفلسطينية البالغة من العمر 22 عاماً، والتي أطلق عليها سابقاً لقب "أيقونة فلسطين" بتهمة "التحريض على الإرهاب".

وقال ناطق باسم الجيش الاحتلال: "أوقفت عهد للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح، وأحيلت على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".