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الامن الايراني يضبط 22 جهاز تجسس اميركي

الامن الايراني يضبط 22 جهاز تجسس اميركي
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت قوى الامن الايرانية من تعقب وضبط 22 جهاز اتصال وستارلينك (الانترنت الفضائي)، كانت وكالة الأمن القومي الأميركية (N.S.A) قد ادخلتها إلى البلاد.

العالم - ايران

ووفقا لمتابعات مراسل وكالة انباء فارس فأن الوجهة الرئيسية لشحنتين مكونتين من 22 جهاز اتصالات وستارلينك أرسلتهما "وكالة الأمن القومي الاميركية" كانت مخصصة لمكتب مولوي عبدالحميد في شارع "خيام" بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وفي هذا الصدد، تم إلقاء القبض على 5 عناصر حصلوا على هذه المعدات واستخدموها في مدينة زاهدان.

وبناء على مصدر مطلع، كان الغرض من إرسال هذه المعدات هو "إعادة إنتاج الفوضى في زاهدان"، و"وضع الأساس لإنشاء اتصال آمن بين العملاء في الداخل مع خارج إيران" و"تسهيل أنشطتهم الدعائية والإعلامية في الفضاء الافتراضي".

وتعد وكالة الأمن القومي الاميركية أكبر عضو في مجتمع الاستخبارات الأميركي وأكثرها سرية، وهي مسؤولة عن حماية الاتصالات الحكومية في اميركا.

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