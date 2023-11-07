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آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في مخيم جنين اليوم

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم في مخيم جنين بان المخيم يشهد تصعيدات متتالية منذ أسبوعين حيث كان هنالك اقتحام عنيف صباح هذا اليوم الثلاثاء لمخيم جنين ولاطراف مخيم جنين حيث آليات الاحتلال الاسرائيلي الكبيرة اقتحمت فيها المخيم، حيث كانت هنالك ما يسمى بمدرعات النمر وجرافات D9 اقتحمت المخيم.

العالم - خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى انتشار القناصة في مخيم جنين وكان هذا الاقتحام واسعا جدا يشبه الاقتحامات الكثيرة في الايام الاخيره ولكن لم يسفر عن شهداء بل اصيب ثلاثة مواطنين كان هنالك اشتباكات عنيفه داخل المخيم جنين وهذه الصورة هي موجودة منذ اسبوعين.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها بعدة مركبات عسكرية وجرافة فيما دارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي. وكانت عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت مراسلتنا قد أفادت في وقت سابق من يوم امس الاثنين من جنين، بأن قوة خاصة صهيونية اغتالت 3 مقاومين على الأقل أمام مدخل مخيم طولكرم، حيث أمطرت مركبتهم بمئات الرصاصات.

وقالت مراسلتنا إنه عرف من بين المقاومين الذين اغتالهم الاحتلال في طولكرم، الشهيد عز الدين عواد (قائد كتائب القسام)، الشهيد جهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع في كتائب الأقصى/ طولكرم).

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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