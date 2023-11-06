الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري: اميركا عاجزة عن القضاء على حماس

باقري: اميركا عاجزة عن القضاء على حماس
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري ان عملية " طوفان الاقصى" حطمت هيبة اميركا ، واضاف بأن المقاومة هي عقيدة وقضية وان الاميركيين وعلى العكس من ادعاءاتهم حول تدمير حماس ، هم عاجزون تماما عن فعل هذا.

العالم - ايران

وقال باقري في ندوة اقيمت في جامعة العلم والصناعة في طهران اليوم الاثنين ، تحت عنوان " مناهضة الاستكبار" ان افول اميركا هو حقيقة يعلنها الاميركيون بانفسهم وان هناك قوى اخرى صاعدة في العالم أدى صعودها الى افول اميركا، وان الاميركيين كانوا يظنون بأن القضية الفلسطينية قد تم حلها وان التطبيع يعني انتهاء عهد العمل العسكري والامني، لكن عملية طوفان الاقصى حطمت المنظومات العسكرية والدفاعية الاميركية وقضت على المنظومات الفكرية والمخططات الاميركية وحطمت هيبة الاميركيين ايضا.

وشدد باقري " اذا اراد هؤلاء ان يستمروا في حياتهم المخزية فيجب ان يكفوا عن ارتكاب الجرائم".

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني ان السلطة هي الان بيد فلسطين واهالي غزة الذين عاشوا في الحصار عدة سنوات ، وان الصهاينة علموا بانهم فقدوا القدرة ولذلك يلجأون الى قتل الاطفال.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

غزة.. عصية على الإقتلاع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران والرياض تبحثان انعقاد اجتماع لقادة الدول الإسلامية في الرياض 

باقري: اميركا عاجزة عن القضاء على حماس

الامن الايراني يضبط 22 جهاز تجسس اميركي

الخليل.. شهيد و5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال

شاهد.. مؤتمر "صوت واحد مع غزة" في طهران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش 06-11-2023