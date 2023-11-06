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طهران والرياض تبحثان انعقاد اجتماع لقادة الدول الإسلامية في الرياض 

طهران والرياض تبحثان انعقاد اجتماع لقادة الدول الإسلامية في الرياض 
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، في اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أمير عبداللهيان وفيصل بن فرحان، بحثا في اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وجرى خلال هذه المباحثات الهاتفية التأكيد على عقد اجتماع طارى لقادة منظمة التعاون الإسلامي بهدف بحث التطورات في فلسطين ووقف جرائم الحرب ضد غزة والضفة الغربية وإرسال المساعدات الإنسانية.

وسيعقد قريبا اجتماع لقادة الدول الإسلامية في الرياض بناء على طلب الرئيس الايراني وقادة بعض الدول الأخرى ومن بينها السعودية (كرئيس للدورة الحالية والدولة التي يوجد فيها مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي).

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طهران والرياض تبحثان انعقاد اجتماع لقادة الدول الإسلامية في الرياض 

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