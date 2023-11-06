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الأونروا تعلن عن عدد ضحايا موظفيها في غزة

الأونروا تعلن عن عدد ضحايا موظفيها في غزة
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (أونروا) عن مقتل 5 من موظفيها في غزة خلال اليومين الماضيين، وهو ما يرفع عدد ضحاياها في غزة منذ بداية العدوان الصهيوني إلى 79 شخصا.

العالم- فلسطين

وقالت الوكالة الأممية مساء أمس الأحد، إنها "تلقت تأكيدا باستشهاد اثنين من موظفيها في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وإن عدد الجرحى في صفوف موظفيها في القطاع جراء القصف الصهيوني بلغ 24 شخصا منذ بداية الحرب في السابع من الشهر الماضي".

وأفادت بأن 48 من منشآتها في أنحاء مختلفة من غزة قد تعرضت لأضرار جراء القصف، وأن العديد من موظفيها فقدوا أقاربهم وأصدقائهم واضطروا للنزوح من منازلهم، ورغم ذلك يواصلون العمل بلا كلل لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.

وقالت الأونروا إن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة هجّروا من بيوتهم منذ بداية الحرب، وإن نصفهم تقريبا يقيمون في 149 من منشآتها.

وأشارت الوكالة إلى أنها فقدت التواصل مع الغالبية العظمى من فريقها في غزة خلال قطع الاحتلال الصهيوني الاتصالات في القطاع أمس الاحد، وهي ثالث مرة يقطع فيها الاحتلال الاتصالات خلال الأيام العشرة الماضية.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مدارس للأونروا، كان آخرها مدرسة الفاخورة في شمالي القطاع، التي تعد أكبر مدارس مخيم جباليا وتؤوي آلاف النازحين، وقد أدى القصف لاستشهاد وإصابة عشرات النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليها.

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