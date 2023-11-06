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شاهد/لحظة اعتقال جيش الاحتلال "عهد التميمي" وتخريب منزلها

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة اعتقال الناشطة الفلسطينة عهد التميمي، والملقبة بـ"أيقونة فلسطين" عهد التميمي (22 عاما) من طرف جنود جيش الاحتلال، الذين حياهم وزير الأمن إيتمار بن غفير على ذلك وكأنهم حققوا إنجازا عظيما!

العالم- فلسطين

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشطة الفلسطينة عهد التميمي، والملقبة بـ"أيقونة فلسطين" من منزلها بقرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن المتحدث باسم جيش الإحتلال قوله أن اعتقال عهد التميمي "جاء كجزء من عملية ليلية لاعتقال مطلوبين يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية والتحريض على الإرهاب، وفق وصفه.

وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، فقد تم اعتقال عهد التميمي في أعقاب نشرها منشورا على حسابها على انستغرام وصف بالتحريضي توعدت فيه المستوطنين الذين يعربدون بحق المزارعين في الضفة الغربية.

وأظهرت صورة لحظة اقتحام قوات الاحتلال غرفة نوم عهد التميمي وتقييد يديها خلف ظهرها واعتقالها.

كما وثق مقطع فيديو آخر لحظة خروج عهد التميمي برفقة جنود الاحتلال الذين اقتادوها نحو الجيب العسكري قبل نقلها لمركز التحقيق.

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ويظهر فيديو اخر كيف هاجمت قوات الاحتلال منزل التميمي خلال اعتقالها وعاثت خرابا كبيرا فيها:

عهد منزلونشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صورة لاعتقال التميمي وهي مكبلة، وذلك على منصة إكس، وقال: "تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلت عهد التميمي من النبي صالح"!

وتعليقا على الحادثة قال نشطاء إن بن غفير يتباهى باعتقال جنوده الجبناء لشابة عشرينية وكأنهم حققوا إنجازا عظيما، داعين لإطلاق سراحها والاسترجال على المقاومة التي كبدتهم خسائر فادحة وليس على النساء والأطفال.

يتم تذكر عهد التميمي، البالغة من العمر 22 عامًا، في مقطع فيديو تم تصويره وهي تصفع ضابطًا في الجيش الإسرائيلي عام 2017 إلى جانب ابنة عمها نور.

وظهرت عهد التميمي في الفيديو وهي تصفع قائد سرية هود في اللواء الإقليمي في قرية النبي صالح، حيث قضت المحكمة العسكرية في سجن عوفر في مارس 2018 بسجنها لمدة 3 أشهر، وغرامة بمبلغ 5000 شيكل.

عهدكما عرفت عهد التميمي بمواجهتها لجنود الاحتلال عام 2012.

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