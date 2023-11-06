شاهد/أبوتريكة يسخر من بعض القادة العرب ويصف الاحتلال بهذا الحيوان!

العالم- فلسطين

وقال أبوتريكة في تدوينة له عبر حسابه على منصة "ايكس" (تويتر سابقا):" الأوامر الأمريكية صدرت للكيان الصهيوني أمامك مهلة الى 11 نوفمبر لكي تهزم المقاومة في غزة".

وأوضح أن ذلك "حتى يعلن جماعة لا سمح الله فى قمتهم التي لا قيمة لها انتصار الكيان وهزيمة المقاومة من أجل ذلك يرتكب المجازر والجرائم في حق أهلنا في غزة".

وأكد أبو تريكة على أنه "بمعية الله ونصره لن يتمكنوا من هذا ..ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

واختتم تدوينته قائلا: "ومن افضل الأوصاف التي قيلت في وصف الكيان المحتل المجرم : إنه كلب حراسه رأسه في واشنطن وذيله في القدس".

وفي منشور له على فيسبوك نشر ابو تريكة اليوم الاثنين صورة وهو يرتدي زيا تزين بالعلم الفلسطيني وكتب بيت شعر يقول :

الجُبْـنُ عَارٌ وَفِي الإِقْدَامِ مَكْـرُمَةٌ

والمَرْءُ بِالجُبْـنِ لا يَنْجُو مِنَ القَـدَرِ