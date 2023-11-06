الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ كيم كارداشيان تسخر من أطفال غزة بالهالوين! ما دور نيمار؟

شاهد/ كيم كارداشيان تسخر من أطفال غزة بالهالوين! ما دور نيمار؟
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اشتعلت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بحديث النشطاء، عن إساءة الفنانة الامريكية كيم كارداشيان لأطفال غزة وفلسطين.

العالم- فلسطين

وتصدر اسم كارداشيان التريند وعناوين الصحف بسبب الهيئة التي ظهر بها ابنها "سينت" في عدة صور نشرتها له عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام.

حيث ظهر متنكرا كما لو كان أحد أطفال غزة المصابين المتعرضين للعدوان احتفالا بقدوم الهالوين 2023.

ونشرت كيم مجموعة صور لابنها من زوجها السابق كاني ويست، بقميص لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار" نجم فريق الهلال السعودي مع تمزيقها وتلوين جسم الطفل بما يشبه الجروح.




وشن النشطاء هجوما شرسا على كيم كارداشيان مع توجيه انتقادات لاذعة لها واتهامات بالإساءة لأطفال غزة، الذين يتعرضون للعدوان المتواصل من قبل الكيان الاسرائيلي القاتل للاطفال خاصة بعد صمت متعمد من كارداشيان منذ بداية الاعتداء الصهيوني الغاشم على غزة.

وقوبلت إطلالة "سينت" ابن كيم كارداشيان بهجوم حاد من قبل العديد من النشطاء ونجوم الفن والمشاهير.

وفي هذا السياق كتبت مغردة تدعى "أسماء": "كيم كاردشيان ف الهالوين منكره عيالها ف شكل اطفال غزة… معقولة يا بنت الشيطان و بتقول ان اطفال غزة الملايكة شبه الزومبي ..يا مثبت العقل ..الم تشعري باي الم ف حياتك فتفكريه فتمتنعي عن هذا الكلام."

وقال "أبو يحيى البحراني": "ماتت الإنسانية لدى الغرب لتسخر هذه المسخ من أطفال غزة العزة."

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، تعرضت كيم كاردشيان لانتقادات لاذعة، بسبب تهربها من التعليق على العدوان الاسرائيلي على غزة.

وذلك حين قالت في بث مباشر مع ابنتها "نورث"، إن علم فلسطين الظاهر في تعليقات المتابعين ما هو إلا ألوان علم البرازيل.

روابط ذات صلة

فنانة عربية تتلقى رسالة تهديد بعد مهاجمتها كيان الاحتلال

شاهد/فنان مغربي يطالب المغاربة بدعم الاحتلال لإبادة سكان غزة!

2000 فنان عالمي بارز يطالبون بوقف العدوان على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 06-11-2023

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. الحرب البرية على غزة.. مرصاد المقاومة

بالفيديو... قوات صهيونية تغتال قائديْ كتائب القسام والرد السريع

بالفيديو...القسام يتصدى للتوغلات الصهيونية ويفجر الدبابات

شاهد/ كيم كارداشيان تسخر من أطفال غزة بالهالوين! ما دور نيمار؟

شاهد/أبوتريكة يسخر من بعض القادة العرب ويصف الاحتلال بهذا الحيوان!