شاهد/ كيم كارداشيان تسخر من أطفال غزة بالهالوين! ما دور نيمار؟

العالم- فلسطين

وتصدر اسم كارداشيان التريند وعناوين الصحف بسبب الهيئة التي ظهر بها ابنها "سينت" في عدة صور نشرتها له عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام.

حيث ظهر متنكرا كما لو كان أحد أطفال غزة المصابين المتعرضين للعدوان احتفالا بقدوم الهالوين 2023.

ونشرت كيم مجموعة صور لابنها من زوجها السابق كاني ويست، بقميص لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار" نجم فريق الهلال السعودي مع تمزيقها وتلوين جسم الطفل بما يشبه الجروح.











وشن النشطاء هجوما شرسا على كيم كارداشيان مع توجيه انتقادات لاذعة لها واتهامات بالإساءة لأطفال غزة، الذين يتعرضون للعدوان المتواصل من قبل الكيان الاسرائيلي القاتل للاطفال خاصة بعد صمت متعمد من كارداشيان منذ بداية الاعتداء الصهيوني الغاشم على غزة.

وقوبلت إطلالة "سينت" ابن كيم كارداشيان بهجوم حاد من قبل العديد من النشطاء ونجوم الفن والمشاهير.

وفي هذا السياق كتبت مغردة تدعى "أسماء": "كيم كاردشيان ف الهالوين منكره عيالها ف شكل اطفال غزة… معقولة يا بنت الشيطان و بتقول ان اطفال غزة الملايكة شبه الزومبي ..يا مثبت العقل ..الم تشعري باي الم ف حياتك فتفكريه فتمتنعي عن هذا الكلام."

وقال "أبو يحيى البحراني": "ماتت الإنسانية لدى الغرب لتسخر هذه المسخ من أطفال غزة العزة."

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، تعرضت كيم كاردشيان لانتقادات لاذعة، بسبب تهربها من التعليق على العدوان الاسرائيلي على غزة.

وذلك حين قالت في بث مباشر مع ابنتها "نورث"، إن علم فلسطين الظاهر في تعليقات المتابعين ما هو إلا ألوان علم البرازيل.