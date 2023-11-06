بالفيديو...القسام يتصدى للتوغلات الصهيونية ويفجر الدبابات

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" فقد أقر الاحتلال بمقتل 32 من ضباطة وجنوده، وإصابة أكثر من 260 آخرين في تلك الاشتباكات، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن حصيلة قتلى الاحتلال ومصابيه أكثر من ذلك بكثير.

وتظهر حصيلة بيانات القسام، تدميرها نحو 90 دبابة وآلية للاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة، أواخر الشهر الماضي.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا.

وأعلنت عن تدمير دبابة صهيونية متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة “الياسين105”.

وقصفت قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

ونشرت كتائب القسام صورا لجانب من التصدي للقوات الصهيونية التي حاولت التقدم شرق خان يونس وتدمير عدد من آلياتها قبل يومين.

وقصفت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابة صهيونية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة “الياسين105”.

وقبل ذلك، قالت كتائب القسام: إنها دمرت منذ الفجر 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف “الياسين105”.

وصباح اليوم، قصفت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون.