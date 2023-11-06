الاحتلال يدعو المدنيين للنزوح لجنوب غزة ويقوم بقصفهم في الطريق

العالم - خاص بالعالم

وأوضح مراسلنا أنه رغم مرور اكثر من شهر على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمدنيين فانه لازال مستمرا، منوها الى ان جيش الكيان يحاول تطويق مدينة غزة ومنع السكان الفلسطينيين من الدخول والخروج اليها.

وأشار مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال يدعي بانه يسمح للمدنيين بالخروج ولكنه يستهدف بين الفينة والاخرى النازحين والسكان والمدنيين الذين يمرون عبر طريق صلاح الدين والشارع والبحر ويبحثون عن الامان في مناطق لا يوجد بها الامن من الاساس، لان جل من نزحوا من مدينة غزة إلى المحافظة الوسطى قد تم استهدافهم واستهدفت المنازل فوق رؤوسهم.

كما لاحظنا عندما تجولت كاميرا العالم في المنازل المدمرة في المحافظة الوسطى، وبدأ جيش الكيان بالتغول الان وبدأ القصف والاستهداف والتدمير ضد القطاعات الصحية والمستشفيات بشكل خاص.

ولفت مراسلنا إلى أنه منذ اكثر من 17 يوما ويتعرض مستشفى القدس في تل الهوى للاستهداف والتدمير وللقصف المباشر في محيطه وجدرانه وبقسم الطوارئ، حيث اصيب مسعف صباح هذا اليوم وهو بحالة خطيرة بالاضافة الى قصف مستشفى الشفاء علنا وامام اعين الناس والشاشات وامام اعين الجميع والاعلام، الا ان ذلك لم يمنع الكيان الاسرائيلي بقصف المستشفيات امام اعين الجميع.

يذكر أنه تسبب القصف في وقوع مجزرة مروعة، نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين وأظهر تحديد الموقع الجغرافي للمجزرة أنها حصلت عند الشارع رقم 10، على طريق صلاح الدين الرئيسي، وهو الطريق نفسه الذي دعا الاحتلال سكان شمال غزة للنزوح الآمن عبره.

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