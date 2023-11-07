قلق الإعلام الاسرائيلي بما يحدث في قطاع غزة وخسائر الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

كما ألقى البرنامج الضوء على القتال الشرس الذي يقوده المقاومون الفلسطينيون والانجازات التي يحققونها ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي والذي وجد حيزا كبيرا في اهتمام وسائل الاعلام الاسرائيلية التي توقفت عند مقاطع الفيديو التي تنشرها كتائب القسام

وفيما يتعلق بتاثير مقاطع الفيديو لكتائب القسام عن المعارك بمسافة صفر وتدمير الاليات الاسرائيلية وتاثير ذلك عند الصهاينة، أكد هادي القبيسي مدير مركز الاتحاد للدراسات من بيروت، ان الاحتلال الاسرائيلي ادخل الى القطاع 900 دبابة وخسر حتى الان 120 دبابه خلال ستة ايام من المواجهة البرية

وقال القبيسي: كلفت هذه الدبابات 120 قذيفة اي مستودع صغير جدا لحماس وشارك في استهداف كل دبابة اسرائيلية شخصين وبالتالي بلغ العدد 250 شخص من الذين شاركوا في هذه العملية، واذا اخذنا المسار المستمر بهذه الطريقة الى نهاية هذا الشهر فنعتقد ان الاسرائيلي سيصبح لديه 500 دبابة مدمرة وعدة الاف من القتلى والان يتحدثون عن 500 جندي.

وعما يقولونه والذي يظهر كنماذج في فيديوهات حماس لفت القبيسي على ان الاحتلال هو امام كارثة كبيرة سيندم على دخوله الى قطاع غزة.

كما تطرق البرنامج الى ما حدث في قطاع غزة حتى الان وهو تضرر ثلاث مركبات أمنيه لكيان الاحتلال بحسب وزير الحرب السابق اسحاق مردخاي الذي اكد ان احدها الردع الاسرائيلي، حيث قال:" في رأي ما حدث لنا هو انه تضررت ثلاث مركبات اساسنا الامني، الاول هو الردع، والثاني هو الاستيطان على طول الحدود كان عنصرا في الامن القومي وتضرر بصورة مهمة".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...