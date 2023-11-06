شاهد/ هذا جزاء من يمجد الطاغية "صدام" وينسى جرائمه!

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان اليوم الاثنين إن "الوزير أجرى زيارة مفاجئة للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، وأصدر عدة توجيهات على خلفية ما حدث على هامش الاحتفالية التي أقامتها الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، الأسبوع الماضي".



وأضاف البيان، أن "زيارة الوزير تزامنت مع صدور أمر وزاري بسحب يد مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية عباس صبار البيضاني وعدد من الموظفين، لضمان سير التحقيق بشفافية ومهنية، وتكليف معاونه بمنصب المدير وسام سمير عباس".



فيما وجه الوزير بحسب البيان، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، المدراء العامين بالمتابعة والاشراف المباشر على أية مبادرات أو احتفالات ومتابعة مناهجها.



والخميس الماضي، كان مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، عباس البيضاني، قد أصدر إيضاحاً بشأن انتشار مقطع فيديوي يظهر موظفين من الشركة يرقصون على أنغام أغنية تمجد بالطاغية صدام، خلال احتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، أقامته الشركة في مقرها بمطار بغداد.



البيضاني، وفي كلمة مصورة قال إن "الشركة أقامت حفلها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، وقد حضر هذا الحفل كبار قادة الجيش ومستشاري دولة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ورئيس سلطة الطيران المدني في العراق".



واستدرك أنه "بعد انتهاء الحفل ومغادرة الضيوف بساعات عدة، ظهر فيديو لدبكة للتمجيد بالطاغية صدام "، مبيناً أن "الشركة ووزارة النقل تنأى بنفسها، وتندد بأشد عبارات التنديد بهذا المقطع، كما نعاهد بلدنا الحبيب حكومة وشعبنا، أن نبقى سيوفاً ضد أعدائه والطغاة كافة، وأن نكون دائماً بخدمة الوطن الحبيب وندير الأجواء بأياد وطنية مخلصة تسعى دائماً لجعل العراق ممراً آمناً لعبور الأجواء"، بحسب البيضاني.



قبل ذلك، كان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، قد وجه الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي رافقت الاحتفالية المقامة في مقر الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية.



المكتب الإعلامي لوزارة النقل، قال في بيان، إن "توجيهات الوزير نصت على تكليف حازم راضي الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية برئاسة اللجنة تحقيقية، وعضوية كل من مدير عام الدائرة القانونية يعقوب حسن سالم ومدير قسم المتابعة الوزارية علي حيل عبد، لتتولى التحقيق بخصوص الاحتفالية المقامة في تشكيل الملاحة الجوية"



وأكد على "رفع نتائج اللجنة بشكل عاجل أمام أنظار الوزير"، فيما كانت القوات الأمنية اعتقلت عدداً من المشتبه بهم بتدبير الحادثة.