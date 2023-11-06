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خطة إسرائيلية مع دول كبرى خلف الكواليس تستهدف مصر

خطة إسرائيلية مع دول كبرى خلف الكواليس تستهدف مصر
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن كيان الاحتلال يعمل في الأسابيع الأخيرة خلف الكواليس مع دول كبرى لحشد الدعم الدولي لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

العالم- فلسطين

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن ستة دبلوماسيين كبار غير أمريكيين، لإجلاء الفلسطينيين لشبه جزيرة سيناء، بشكل مؤقت حتى نهاية العدوان على غزة.

وأوضحت يديعوت أنه تم بالفعل الإبلاغ عن الجهود الإسرائيلية للترويج لمثل هذه الخطوة عدة مرات في الماضي، وقبل أسبوع واحد فقط تم الإعلان عن أن تل ابيب تحاول الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقبول اللاجئين من غزة، كما أنها اقترحت أنه مقابل ذلك سيقوم البنك الدولي بشطب ديون مصر المالية الضخمة.

وأوضحت يديعوت أن الولايات المتحدة وبريطانيا، رفضتا الاقتراح خوفا من أن يصبح الإجلاء الجماعي للاجئين إلى مصر دائما، مما قد يهدد استقرار القاهرة ومنع "عدد كبير" من الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.

وقالت يديعوت إن "المخاوف تتجلى في القاهرة بأن الحكومة المصرية تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى سيناء إلى تقويض المواقع في شمال شبه الجزيرة، حيث يقاتل الجيش المصري التنظيمات المسلحة لعدة سنوات. والخوف الآخر في مصر هو أن يشن المسلحون الفلسطينيون هجمات ضد إسرائيل من سيناء، بطريقة قد تجر مصر إلى صراع مع إسرائيل" حسب تعبيرها.

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خطة إسرائيلية مع دول كبرى خلف الكواليس تستهدف مصر

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