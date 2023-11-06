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شاهد/ نجل عاصي الحلاني يتصدر المشهد بتضامنه مع الشعب الفلسطيني

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

انتشر فيديو للفنان اللبناني الوليد الحلاني وهو ينشد أغنية "هذا هو السلام" بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولها متابعوه عبر منصاتهم الخاصة.

العالم- فلسطين

وحظيت الاغنية بإعجاب الجمهور. وهي من الأعمال الفنية التي قدمت مؤخراً رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكأن الوليد يعزف على البيانو في حزن لم يسبق له مثيل من خلال أغانيه. وسعى إلى تلخيص المشاعر الحزينة والكئيبة الكثيرة داخل كل إنسان يبحث عن طريقة ما للتعاطف مع الوضع العام لكنه لا يجد، حتى جاء الوليد بفيديو أنيق ومعبر ومؤثر ليضع أصبعه عليه الجرح. وينقل بصوته وكلمات أغنيته المختارة بعناية فائقة، صدى اضطراب إنساني يحتاج إلى من يزيله ويرسله بسلام إلى وجهته الحقيقية على الجانب الفلسطيني.

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شاهد/ نجل عاصي الحلاني يتصدر المشهد بتضامنه مع الشعب الفلسطيني