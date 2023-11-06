الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ما ستكون ردة فعلك حين ترى الأطفال في غزة وهم يُقْتَلون على أيدي الاحتلال؟

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

من أبرزِ ما أنتجَتْهُ عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة، حجم التضامن الغربي مع القضية الفلسطينية. الوجه الأبرز في التضامن الغربي هو حجم مشاركة اليهود في فعاليات وتحركات الدعم لغزة في مواجهة العدوان.

العالم - هاشتاغ

اليهود في الولايات المتحدة يعطون مثالا ملفتا عن كيفية التضامن ورفض سياسات حكومة نتنياهو. اليهود الأميركيون وفي أوروبا يتمسكون بضرورة التمييز بين اليهود وبين الصهيونية التي تنعكس في كيان الاحتلال.

"الهولوكوست" الرواية التي يعتمدها كيان الاحتلال منذ عقود لتبرير جرائمه ووحشيته لم تعد مقبولة لدى شعوب العالم. يهودية أميركية تقول لنتنياهو..ما عشناه سابقا لا يجب أن يعيشه الفلسطينيون.

ما ستكون ردة فعلك حين ترى الأطفال في غزة وهم يُقْتَلون على أيدي الاحتلال؟ تجربة قام بها أحد الأشخاص حيث عرض فيديوهات وصور لأطفال غزة الذي قتلهم الاحتلال.. وهذه هي ردة فعلهم.

أنتم في غزة يجب أن تحكموا العالم. هذا أحد الآراء التي يتبناها الكثيرون في الغرب تجاه المقاومة الفلسطينية. فما يجري في غزة بدأ يغير نظرة الكثيرين وحكمهم المسبق على الأحداث. هذا التأثير نشاهده في الفيديو التالي.

حين تكون فاشلا ومهزوما تلجأ إلى الجنون والعنف والوحشية. الوجه الحقيقي لعنصرية وإجرام كيان الاحتلال أظهره ما يسمى بوزير التراث في الكيان "عميحاي إلياهو".. "إلياهو" اعتبر أنه لا يوجد رادع أمام إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة من أجل القضاء على المقاومة في القطاع.. "إلياهو" لم يعطِ أي اعتبار حتى للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة معتبرا أن موتهم ثمن لتحقيق أهداف حكومة نتنياهو من العدوان على غزة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

باختصار.. غزة والتهديد النووي الإسرائيلي

الاحتلال يدعو المدنيين للنزوح لجنوب غزة ويقوم بقصفهم في الطريق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ما ستكون ردة فعلك حين ترى الأطفال في غزة وهم يُقْتَلون على أيدي الاحتلال؟

أين الخلل.. لماذا لم تحرك الأجساد الممزقة لأطفال غزة الضمير الغربي؟

بالفيديو.. مقاومة فلسطينية رادعة ورمال غزة تغرق المحتلين

مشاهد من استهداف المقاومة العراقية لقواعد الاحتلال الامريكي 

خطة إسرائيلية مع دول كبرى خلف الكواليس تستهدف مصر

شاهد/ نجل عاصي الحلاني يتصدر المشهد بتضامنه مع الشعب الفلسطيني