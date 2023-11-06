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اليهود في الولايات المتحدة يعطون مثالا ملفتا عن كيفية التضامن ورفض سياسات حكومة نتنياهو. اليهود الأميركيون وفي أوروبا يتمسكون بضرورة التمييز بين اليهود وبين الصهيونية التي تنعكس في كيان الاحتلال.

"الهولوكوست" الرواية التي يعتمدها كيان الاحتلال منذ عقود لتبرير جرائمه ووحشيته لم تعد مقبولة لدى شعوب العالم. يهودية أميركية تقول لنتنياهو..ما عشناه سابقا لا يجب أن يعيشه الفلسطينيون.

ما ستكون ردة فعلك حين ترى الأطفال في غزة وهم يُقْتَلون على أيدي الاحتلال؟ تجربة قام بها أحد الأشخاص حيث عرض فيديوهات وصور لأطفال غزة الذي قتلهم الاحتلال.. وهذه هي ردة فعلهم.

أنتم في غزة يجب أن تحكموا العالم. هذا أحد الآراء التي يتبناها الكثيرون في الغرب تجاه المقاومة الفلسطينية. فما يجري في غزة بدأ يغير نظرة الكثيرين وحكمهم المسبق على الأحداث. هذا التأثير نشاهده في الفيديو التالي.

حين تكون فاشلا ومهزوما تلجأ إلى الجنون والعنف والوحشية. الوجه الحقيقي لعنصرية وإجرام كيان الاحتلال أظهره ما يسمى بوزير التراث في الكيان "عميحاي إلياهو".. "إلياهو" اعتبر أنه لا يوجد رادع أمام إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة من أجل القضاء على المقاومة في القطاع.. "إلياهو" لم يعطِ أي اعتبار حتى للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة معتبرا أن موتهم ثمن لتحقيق أهداف حكومة نتنياهو من العدوان على غزة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..