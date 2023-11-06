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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو يناقشان "هدنات تكتيكية" في غزة

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو يناقشان
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، إمكانية التوصل إلى "هدنات" في العمليات العسكرية الصهيونية في غزة.

العالم-الامريكيتان

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "الزعيمان ناقشا إمكانية (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن، (و)لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للرهائن".

وفي وقت سابق، قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي: " لا نعتقد أن وقف إطلاق النار صحيح ... حماس ستستفيد منه"، وتابع "ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو فترات هدنة إنسانية".

وحول الهجوم البري الصهيوني على قطاع غزة، قال كيربي إن الولايات المتحدة "تتفهم سعي إسرائيل لملاحقة قادة حماس بريا".

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