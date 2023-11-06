الولايات المتحدة تخطط لنقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار إلى تل ابيب

العالم-الامريكيتان

وقالت الصحيفة إنها صفقة الأسلحة الكبيرة تأتي وسط مخاوف متزايدة في الكونغرس وبين بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن ارتفاع عدد ضحايا المدنيين خلال العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أرسلت إخطارا رسميا في 31 أكتوبر لقادة الكونغرس بشأن النقل المخطط للقنابل الدقيقة "Spice Family Gliding Bomb Assemblies" وهو نوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

وأفادت نقلا عن مراسلات اطلعت عليها، بأن شركة تصنيع الأسلحة "رافائيل يو إس إيه" ستنقل القنابل إلى شركتها الأم "الإسرائيلية" رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها تل أبيب.