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دوري ابطال آسيا..

سباهان الايراني يحقق فوزا تاريخيا على الماليق الاوزبكي بنتيجة 9-0

سباهان الايراني يحقق فوزا تاريخيا على الماليق الاوزبكي بنتيجة 9-0
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

حقق فريق سباهان اصفهان فوزا تاريخيا بنتيجة 9-0 على فريق الماليق الاوزبكي ضمن الجولة الرابعة من دوري ابطال آسيا.

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاثنين على استاد آزادي بطهران، هز سباهان شباك غريمه الماليق بتسعة اهداف تولى تسجيلها كل من محمد احمد زادة (8) ورضا اسدي (59) ومحمد جواد حسين زادة (60 و 93) ومحمد قرباني (62) ورامين رضائيان (71) وعيسى آل كثير (79 ركلة جزاء و 87) وشهريار مغانلو (82).

واشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء بوجه لاعب الماليق اكرم جان كامل اوف في الدقيقة 66 من المباراة.

وبهذا الفوز الذي حققه سباهان فقد رفع رصيده الى 7 نقط خلف الاتحاد السعودي البالغ رصيده 9 نقاط وياتي القوة الجوية العراقي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط والذي حقق امس الاثنين فوزا ثمينا على الاتحاد بنتيجة 2-0 .

وفي المجموعة الرابعة خسر نساجي مازندران الايراني امام نوبهار الاوزبكي 3-1 في استاد آزادي بطهران ليتجمد رصيده عند 3 نقاط ويودع البطولة فيما رفع نوبهار رصيده الى 10 نقاط متساويا بالنقاط مع الهلال الذي فاز على مومباي سيتي الهندي 2-0 .

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دوري ابطال آسيا.. سباهان الايراني يحقق فوزا تاريخيا على الماليق الاوزبكي بنتيجة 9-0

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