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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني، وسط حرب مسعورة يشنها الاحتلال على المستشفيات، ما رفع عدد الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بدء العدوان.

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