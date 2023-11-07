قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين مجددا

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مراسله، بأن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقررت تربية جنين تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر: إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها الكترونيا.

وكانت مراسلة قناة العالم الاخبارية قد أفادت في وقت سابق من يوم امس الاثنين من جنين، بأن قوة خاصة صهيونية اغتالت 3 مقاومين على الأقل أمام مدخل مخيم طولكرم، حيث أمطرت مركبتهم بمئات الرصاصات.

وقالت مراسلتنا راية عروق إنه عرف من بين المقاومين الذين اغتالهم الاحتلال في طولكرم، الشهيد عز الدين عواد (قائد كتائب القسام)، الشهيد جهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع في كتائب الأقصى/ طولكرم).

يتبع..