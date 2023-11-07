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بالفيديو.. الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية دعماً للفلسطينيين بدمشق

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم انه يشارك الالاف في وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق

العالم - مراسلون

واشارت مراستنا ان المشاركين في المسيرة هم من الطلبة السوريين والفلسطينيين والعشائر العربية والوفود الدبلوماسية وقيادات من حزب البعث العربي الاشتراكي السوري وشخصيات رسمية وفصائل المقاومة الفلسطينية بالاضافة مشاركة واسعة من كل فئات الشعب السوري ومن كل المراحل العمرية.

واوضحت ان المشاركين يستنكرون الصمت الدولي والغربي تجاه ما يقوم به الاحتلال من جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ، ويطالبون الامم المتحدة بالقيام بمسؤوليتها والضغط على الكيان الاسرائيلي لايقاف هذه المجازر.

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