مقتل ضابط و3 من الجنود خلال عملية أمنية في باكستان

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وجاء في البيان"أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين في وادي تيراه بمقاطعة خيبر القبلية المحاذية للحدود الأفغانية، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة عميد وثلاثة من عناصر الجيش".

وتابع "توجهت قوات الجيش إلى المنطقة لشن عملية ضد المسلحين استنادا إلى معلومات استخباراتية ولدى وصولها إلى المنطقة هاجم عليهم المسلحين، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى مقتل ضابط وثلاثة جنود، علاوة مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة اثنين آخرين بجراح".

وأكد البيان أن قوات الجيش لا تزال تواصل العمليات ضد المسلحين في المنطقة حتى القضاء عليهم.

وفي الثالث من الشهر الجاري قتل 17 من عناصر الجيش الباكستاني في هجومين مختلفين، الهجوم الأول وقع في إقليم بلوشستان، حيث تعرض رتلا للجيش لهجوم مسلح ما أدى إلى مقتل 14 من عناصر قوات الجيش، بينما وقع الهجوم الثاني في إقليم خيبر بختونخوا وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود.

وتشهد الساحة الباكستانية موجة من أعمال العنف هذه الأيام معظمها تتبناها حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، وعادة ما تستهدف قوات الجيش والشرطة ومسؤولين وموظفين في الحكومة والسلطات الأمنية.