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أرقام مخيفة في غزة.. كل ساعة 15 شهيد

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

تكشف احصائيات مخيفة في غزة عن وصول معدل الموت الی 15 شهيد في كل ساعة.

العالم - مراسلون

أفادت مراسلة العالم في غزة ان الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، بحيث أصبحت الاحصائيات دائماً غيرنهائية بسبب العالقين تحت الركام.

وأوضحت ان التقارير غيرالرسمية تؤكد وجود 5 آلاف فلسطيني تحت الركام، حيث أكدت وزارة الصحة ان 3 ألاف منهم مسجلين بناءاً علی بلاغات وألفين منهم مفقودين لم يتم التبليغ عنهم، وفي هذه الحالة تكون كل العائلة قد استشهدت ولايوجد أحد يبلغ عن المفقودين.

وبيّنت ان الاحتلال يرتكب ابادة جماعية في غزة منذ 32 يوماً علی التوالي، بحيث أصبح معدل الموت في غزة 15 شهيد في كل ساعة وجريح في كل دقيقة.

هذا وأعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي أسقط 30 ألف طن من المتفجرات علی القطاع حتی الان، ما يعني القاء ألف طن من المتفجرات في كل يوم.

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