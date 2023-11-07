شاهد.. غزة تتعرض لحرب ابادة بكل المقاييس

العالم - فلسطين

حرب ابادة جماعية بكل المقاييس يتعرض لها سكان قطاع غزة ويواصل الاحتلال غاراته الجوية مستهدفا العديد من المنازل والمباني في مناطق مختلفة بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

وسائل إعلام فلسطينية افادت بوصول جثامين ثمانية شهداء إلى المستشفى الأوروبي جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة معن شرق خان يونس. في حين شهدت منطقة شمال غرب مدينة غزة اشتباكات عنيفة بين المقاومين و جيش الاحتلال. وقالت وسائل اعلام فلسطينية إن قصفاً إسرائيلياً مكثفاً استهدف مناطق السودانية شمال غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال النار بشكل كثيف أيضًا على طول شارع الرشيد مقابل منطقة تل الهوى غرب غزة.

مشهد استهداف المستشفيات لم يعد غريباً في القطاع بعدما اصبحت هدفا مباحا لآلة الحرب الاسرائيلية وافادت مصادر فلسطينية بسقوط عدد من الشهداء و الجرحى جراء قصف الاحتلال محيط مجمع كمال الطبي في بيت لاهيا شمالي القطاع. واشارت المصادر ايضاً الى إن قصف الاحتلال محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب غزة.

مدينة رفح جنوبي قطاع شهدت ايضا قصفا اسرائيليا عنيفا استشهد على اثره اربعة عشر فلسطينياً.

في المقابل اعلن جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة. كما أعلنت كتائب القسام إطلاق ستةَ عشر صاروخاً من جنوبي لبنان باتجاهِ نهاريا وجنوبِ مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة في حين أعلنَ حزبُ الله استهداف موقعَي المالكية وجل الدير بالأسلحة الصاروخية، وتحقيقَ إصاباتٍ مباشرة.

هذا وأطلقتْ القواتُ المسلحةُ اليمنية دفعةً جديدة من الطائرات المُسيّرة على أهدافٍ حساسة للكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ما ادى الى توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة لعدةِ ساعات.

وأعلنتْ المقاومة الاسلامية في العراق استهدافَ القوات الأميركية في مناطق عدة في العراق وسوريا.

كما وكشفت المقاومةُ العراقية وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز أقصى واحد للخدمة.