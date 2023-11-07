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شاهد.. كتائب القسام تدكُّ تحشيدات العدو بقذائف الهاون

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام اليوم الثلاثاء، فيديو يصور دكَّ تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

العالم - فلسطين المحتلة

وفي خبر سابق تم نشره اليوم على موقع العالم الاخباري، تحت عنوان (القسام تدمر 3 دبابات وناقلة جند وجرافة بقذائف 'الياسين 105')، جاء فيه ان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دمرت 5 آليات للاحتلال الصهيوني، بقذائف الياسين على مشارف مخيم الشاطئ غرب غزة.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه ملاحم وبطولات التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته.

وجاء في بيان لكتائب القسام قولها في بلاغ عسكري، إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين 105”.

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام-لبنان، قصف مغتصبة “نهاريا” وشمال حيفا شمال فلسطين المحتلة ب16 صاروخاً.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن القصف يأتي ردًّا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 14 قذيفة أطلقت باتجاه البلدات الحدودية مع لبنان.

وأفاد مراسلنا، أن اشتباكات ضارية شهدتها محاور التوغل المختلفة، وسمعت فيها أصوات انفجارات واشتباكات، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الاشتباكات ترد تباعًا إلى المكتب الإعلامي لكتائب القسام.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر الماضي، بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 6000 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

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