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ماوراء كواليس سيناريو اليوم التالي بعد إنهاء حماس

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن حقائق من الاعلام العبري، توضح أسباب إلهاء الرأي العام بسيناريو اليوم التالي بعد إنهاء حماس.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله الحديث عن اليوم التالي بعد انهاء حماس، يأتي في نفس الوقت الذي تعجز فيه قوات الاحتلال عن تجاوز اكثر من كيلومترين خلال اجتياحهم البري لغزة.

وأوضح ان قوات الاحتلال لايستطيعون حتی حفظ هذين الكيلومترين، حيث انهم يضطرون من وقت لأخر الی العودة الی الوراء.

وأشار مراسل العالم الی اعتراف ضابط عمليات اسرائيلي انهم في بعض الاحيان عاجزون عن التقدم حتی بمساحة مجنزرة واحدة.

وأكد مراسل العالم نقلاً عن المحلل العسكري الاسرائيلي ابراهيم ابوتشي ان الاحتلال بدأ "يتعامل مع جيل جديد من العرب وواقع جديد لم نكن معتادين عليه" موضحاً للقناة 13 الاسرائيلية ان المقاتلين في الميدان، يختلفون تماماً عن العرب الذين قتلناهم في السابق، فهم مستعدون للقتال حتی الموت".

وبيّن مراسل العالم ان هذه المعطيات تؤكد ان طرح سيناريو اليوم التالي بعد إنهاء حماس ليس الا بروباغاندا اسرائيلية تشغل بها الرأي العام لصرف الانظار عن واقع ما يجري في ميدان المواجهة في غزة.

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