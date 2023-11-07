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فيديوغرافيك.. فلسطين تقاوم وتنتصر

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

يتواصل عدوان الاحتلال، لليوم الـ 31 على قطاع غزة، يرتكب خلاله الاحتلال، مجازر وحشية، فضلا عن التدمير الممنهج للبنية التحتية لجعل الحياة مستحيلة في مدينة غزة من أجل تهجير سكانها، ما رفع عدد الشهداء إلى 10022 شهيدا منذ بدء العدوان. ومع استمرار العدوان، فإن معظم المستشفيات والمراكز الصحية توقفت عن العمل، بسبب استمرار القصف، والحرمان من الوقود الذي أخرج الكثير منها عن الخدمة. وحتى الآن فإن الاحتلال ما زال يتكبد خسائر كبيرة وغير مسبوقة، في حروبه، وسجل مقتل 1500 منهم أكثر من 340 جنديا، في حين أنه يواجه مقاومة ضارية في القطاع، ويسقط في كمائن وحرب شوارع طاحنة، كما أظهرت مقاطع بثتها "كتائب القسام" لآليات الاحتلال.

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فيديوغرافيك.. فلسطين تقاوم وتنتصر

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