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كتائب القسام تنشر مقاطع فيديو تظهر تدمير قواتها لعدد من آليات الكيان

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

بثت قوى المقاومة في غزة مقاطع فيديو جديدة، تبين تصديها لقوات العدو الاسرائيلي وتدمير العديد من آلياته، وقالت كتاب الشهيد عزالدين القسام انها دمرت عشرات الاليات بصواريخ ياسين المضادة للدروع.

العالم خاص بالعالم

ميدانيا تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي للتوغل الاسرائيلي في بعض المناطق حيث نشرت كتائب الشهيد عزالدين القسام مقاطع فيديو تبين تصديها لقوات العدو وتدميرها عشرات الاليات بصواريخ مضاده للدروع المعروفة باسم ياسين105.

وقالت الكتائب انها دمرت دبابة اسرائيلية في منطقة الزراعة شمال بيت حانون كما اعلنت تدمير اكثر من خمس دبابات وعدد من الجرافات وناقلات جند خلال اقل من خمسة عشر ساعة على مشارف مخيم الشاطئ وبينت المشاهد اشتبكاك المجاهدين بالقوات الصهيونية وانفجار العديد من الدبابات بعد استهدافها بالصواريخ المضادة للدروع.

كما نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يظهر قيام عدد من مقاتليها بإطلاق قذائف هاون من العيار الثقيل تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه نشرت سرايا القدس مشاهد لمواصلتها اطلاق الصواريخ في عمق العدو الاسرائيلي، وقالت انها قصفت مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.

كما نشرت مشاهد لقيام مجاهديها بدك المواقع العسكرية واليات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ومحور شمال غرب غزة بقذائف الهاون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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