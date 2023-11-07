آلاف العشائر السورية ينفذون وقف تضامنيه مع أهالي غزة

العالم – خاص بالعالم

حشود شعبية كبيرة من طلبة وعمال وعشائر سورية و وحضور دبلوماسي اضافه الى فصائل المقاومة الفلسطينية و شخصيات رسمية سورية، كلهم اجتمعوا ليعبروا عن تضامنهم مع اهالي غزة، ضد ما يتعرضون له من حرب اباده وقصف همجي امام صمت دولي مطلق.



وقال حسام السمان امين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي:"السلام على المقاومين الذين استبسلوا مستطيرين اسماء ايات الشجاعه والفداء منحني اليوم اجلالا واكبارا لارواح الشهداء في هذه المسيرة النضالية والدفاعية الطويلة".



وقالخالد عبد المجيد امين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:"سوريا التي واجهت حربا كونية لا زالت وفية لفلسطين تتمسك بحقوق شعبنا وامتنا وتترابط مع قضية فلسطين في مواجهة الهجمة البربرية للحكومة الاسرائيلية وتؤكد موقفها الداعم للمقاومة كما دعمت الثوره الفلسطينية".

المشاركون اكدوا ان ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من حرب ابادة على شعب غزة هو نتيجة فشله الميداني امام المقاومين، وامام صمود ألشعب الفلسطيني، مشددين على دعم المقاومة المطلق باعتباره السبيل لوحيد لتحرير فلسطين.

يافتات عديدة رفعها الحاضرون طالبوا من خلالها وقف العدوان ومجازر العدو الصهيوني على اهلنا في غزة، وهتفوا بالدم للاقصى في اشارة واضحة استعدادهم الانخراط بالدفاع عن فلسطين بكل الاشكال.

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