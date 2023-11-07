الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

آلاف العشائر السورية ينفذون وقف تضامنيه مع أهالي غزة

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

نفذ آلاف السوريين والفلسطينيين وقفة تضامنية كبيرة مع أهلنا في غزة ضد ماتتعرض له من عدوان همجي و حرب إبادة، بحضور دبلوماسي وسياسي وجماهيري واسع، مثمنين دور المقاومة في قلب المعادلات، ومطالبين المجتمع الدولي وقف هذه المجازر.

العالم خاص بالعالم

حشود شعبية كبيرة من طلبة وعمال وعشائر سورية و وحضور دبلوماسي اضافه الى فصائل المقاومة الفلسطينية و شخصيات رسمية سورية، كلهم اجتمعوا ليعبروا عن تضامنهم مع اهالي غزة، ضد ما يتعرضون له من حرب اباده وقصف همجي امام صمت دولي مطلق.


وقال حسام السمان امين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي:"السلام على المقاومين الذين استبسلوا مستطيرين اسماء ايات الشجاعه والفداء منحني اليوم اجلالا واكبارا لارواح الشهداء في هذه المسيرة النضالية والدفاعية الطويلة".

وقالخالد عبد المجيد امين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:"سوريا التي واجهت حربا كونية لا زالت وفية لفلسطين تتمسك بحقوق شعبنا وامتنا وتترابط مع قضية فلسطين في مواجهة الهجمة البربرية للحكومة الاسرائيلية وتؤكد موقفها الداعم للمقاومة كما دعمت الثوره الفلسطينية".

المشاركون اكدوا ان ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من حرب ابادة على شعب غزة هو نتيجة فشله الميداني امام المقاومين، وامام صمود ألشعب الفلسطيني، مشددين على دعم المقاومة المطلق باعتباره السبيل لوحيد لتحرير فلسطين.

يافتات عديدة رفعها الحاضرون طالبوا من خلالها وقف العدوان ومجازر العدو الصهيوني على اهلنا في غزة، وهتفوا بالدم للاقصى في اشارة واضحة استعدادهم الانخراط بالدفاع عن فلسطين بكل الاشكال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

فيديوغرافيك.. فلسطين تقاوم وتنتصر

ماوراء كواليس سيناريو اليوم التالي بعد إنهاء حماس

شاهد.. كتائب القسام تدكُّ تحشيدات العدو بقذائف الهاون

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 07-11-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبو عبيدة: 'دمرنا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية'

في لقاء حصري مع العالم.. النجباء تكشف عن دورها في إدارة الصراع ضد أمريكا و"إسرائيل"

بالفيديو.. آلاف العشائر السورية ينفذون وقف تضامنيه مع أهالي غزة

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين أميركيتين + فيديو

وسط الحرب..هل يمكننا حماية أطفالنا من المشاهد العنيفة؟

خطأ كارثي يتسبب بإقصاء غرناطة من كأس ملك إسبانيا