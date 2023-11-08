إنعكاس إنقسام الداخل الإسرائيلي على مسار التوغّل البري في غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أته فيما يتعلق بالمستوى السياسي، فان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو أكثر ميلا الى عدم التوسع أكثر في الاجتياح، وعدم الحديث عن اكثر دفع للاثمان لانه يعلم جيدا بانه سيدفع الثمن في نهايه هذه الحرب.

ولفت مراسلنا الى الانقسامات على مستوى الشارع فهنالك عدد كبير من المستوطنين قد اصبح يطالب بوقف هذه الحرب وانهائها وتنحي بنيامين نتنياهو وينعتونه بانه هو السبب الفشل الحاصل داخليا وخارجيا وبعدم تحقيق أي هدف من خلال هذه الحرب، سواء بوقف الصواريخ المتوسطة او القصيرة المدى او حتى البعيدة المدى، كما شاهدنا ان استمرار اطلاق الصواريخ يعني فشل هذه الحرب عسكريا ورغم الاثمان الكبيرة على حساب المدنيين العزل من الاطفال والنساء والشيوخ والشبان.

ونوه مراسلنا الى انه في ظل هذه الانقسامات والخلافات الداخلية الاسرائيلية سوف يكون هنالك اجتماع للكابينيت الاسرائيلي الحربي المصغر عند الساعه 11:00 بتوقيت القدس مساءاليوم الأربعاء بحسب المصادر الاعلامية.

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