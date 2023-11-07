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وزير داخلية إيران: تغييرات جذرية تحدث بالمعادلات الإقليمية

وزير داخلية إيران: تغييرات جذرية تحدث بالمعادلات الإقليمية
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي إلى تطورات الأحداث في الاراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه على الرغم من أن الأحداث الأخيرة تجري في مساحة لاتتجاوز 350 كيلومترا، لكنها أحدثت تغيرات جذرية لا تقتصر على تلك المنطقة.

العالم - إيران

وخلال اللقاء مع نشطاء فلسطينيين في طهران قال وزير الداخلية الإيراني: إن انتصارات فلسطين بدأت بمقاومة شعبه المظلوم وإن هذه المقاومة خلقت معجزة .

واعتبر وحيدي أكثر من 10 آلاف شهيد، نصفهم من النساء والأطفال، مثالا واضحا على وحشية الكيان الصهيوني، مضيفا: كل هذه القنابل تسقط على رؤوس الناس، لكننا ما زلنا نشهد صمود هذا الشعب المظلوم أمام الكيان الصهيوني، وبالتأكيد، إن دماء الأطفال الفلسطينيين ستؤدي إلى إسقاط الكيان الصهيوني.

وشدد وزير الداخلية الإيرانية على ضرورة تعاون الدول الإسلامية لمعاقبة الكيان الصهيوني، وطالب الدول المجاورة لفلسطين بفتح حدودها لتقديم المساعدات لشعب غزة المظلوم.

وأكد وحيدي أن هناك تغييرات جذريًة في المعادلات الإقليمية، مؤكدا: صحيح أن الأحداث الأخيرة تجري في مساحة 350 كيلومترا، لكنها أحدثت تغييرات ثقافية عميقة.

وأشار إلى أن هذا التحول العميق لا يقتصر على الأراضىي الفلسطينية، وأن إقامة المظاهرات ضد الكيان الصهيوني في جامعات مهمة مثل هارفارد وأكسفورد هي أحد مظاهر هذا التطور.

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