زاخاروفا تعلق على تصريحات للاحتلال باستخدام أسلحة نووية

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت زاخاروفا في مقابلة على قناة "سولوفيوف لايف"، إنّ هذه التصريحات تسببت في رد فعل عنيف في جميع أنحاء العالم، موضحة أن "هذا أثار عددا كبيرا من الأسئلة، ولا سيما بعدما اتضح أننا سمعنا تصريحات رسمية حول وجود أسلحة نووية لدى [إسرائيل]".

وأضافت: "الأسئلة التالية التي ظهرت لدى الجميع، أين هي المنظمات الدولية، أين هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأين مفتشوها؟".

وتزامن تصريح وزير التراث الإسرائيلي المثير للجدل مع مطالبة 100 طبيب إسرائيلي جيش الاحتلال بقصف المدنيين والمستشفيات في غزة وتفجيرها، باعتبارها بنية تحتية لحركة حماس، مستخدمين في رسالتهم مصطلحا توراتيا، يقول: "لا يمكن التمسك بقرون مذبح، وزعموا أن "المستشفيات تخلق الإرهاب وتحصل على الحماية"، حسب زعمهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخوله الشهر الثاني، حيث كثف الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على مناطق مختلفة من القطاع، وسط تجاوز عدد الشهداء أكثر من 10 آلاف شهيد منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا تعترف [إسرائيل] علنا بامتلاكها أسلحة نووية على الرغم من أن اتحاد العلماء الأميركيين يقدر أن الكيان الصهيوني لديه نحو 90 رأسا نوويا.