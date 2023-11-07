'أبو عبيدة' الاسم المفضل على قائمة مواليد جدد لبلد غير عربي!

العالم- فلسطين المحتلة

وقال الكاتب والصحفي التركي توران كشلاكجي خلال مقابلة خاصة مع "قدس برس" إن "(أبو عبيدة) أصبح بطلا في عيون الأتراك، وبات حاضرا وبقوة في الشارع التركي".

ولفت إلى أن "عدة نساء تركيات إحداهن زوجة مخرج تركي معروف، أبدين رغبتهن في إنجاب طفل جيد من أجل تسميته بـ(أبو عبيدة)".

وأضاف، حتى العلمانيين الأتراك بدأوا بتشبيه "أبو عبيدة" بـ "تشي غيفارا" (قائد المقاومة الشيوعية في أمريكية اللاتينية).

وأشار إلى أن "البعض بات يلقب نفسه ب"أبوعبيدة التركي" و"أبو عبيدة الكردي" أو "أبو عبيدة الشركسي"، وأن "الجميع يريد أن ينسب (أبو عبيدة) لقوميته".

واستطاع الناطق باسم كتائب "القسام" خطف قلوب المتضامنين مع القضية الفلسطينية، من خلال خطاباته التي رفعت معنويات الناس بالرغم من المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في غزة ردا على العبور العظيم الذي حققته المقاومة في "طوفان الاقصى" في السابع من الشهر الماضي.