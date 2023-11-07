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التحام مقاومين مع قوات احتلال متوغلة شمال غرب بيت لاهيا +فيديو

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو جديد يظهر التحام مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويدمرون عددا من الآليات.

العالم - فلسطين المحتلة

ودمرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 15 آلية للاحتلال الصهيوني، بقذائف الياسين على مشارف مخيم الشاطئ غرب غزة، وبيت حانون، في وقت تستمر فيه ملاحم وبطولات التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته.

وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين شمال بيت حانون بقذيفتي “الياسين 105”.

وقبل ذلك، اعلنت أنها دمّرت دبابتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة “الياسين 105” وعبوة العمل الفدائي، ولاحقا أعلنت تدمير دبابة إضافية.

كما دمرت كتائب القسام دبابة صهيونية في منطقة الزراعة شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105".

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