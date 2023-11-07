معهد رازي الإيراني ینتج للعراق أمصال مضادة لسم الثعابين

العالم - إيران

وأضاف د.محمدحسين فلاح مهرآبادي للصحفيين اليوم الثلاثاء: تم نقل عينات من ثعابين الکوبرا من محافظة ذي قار العراقية إلى معهد رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال في طهران.

ومشيرا إلى التعاون بين معهد رازي ووزارة الصحة العراقية أوضح قائلا: نظرا للتاريخ الطويل وخبرة معهد رازي تقدمت وزارة الصحة العراقية بطلبها إلى هذا المعهد لإنتاج المصل المضاد لسم الثعابين.

وذكر فلاح مهرآبادي أن لدى العراق تاريخ في استخدام المصل المضاد المنتج في معهد رازي وقال: بناء على الطلب الرسمي من وزارة الصحة العراقية بحضور خبراء من معهد رازي في هذا البلد، بدأ خبراء المعهد في صحارى محافظة ذي قار العراقية ولأول مرة، باصطياد أنواع مختلفة من الثعابين السامة غير المعروفة.

وتابع: بحسب تقارير وزارة الصحة العراقية فإن الأفاعي السامة قتلت سنويا خلال 12 عاما الماضية 120 شخصا، لكن في الـ15 عاما الأخيرة بعد اختيار العراق معهد رازي الإيراني من بين عدة شركات أجنبية كموردين لأمصال مضادة للسموم فقد وصل معدل الوفيات في هذا البلد إلى الصفر.

وذكر أن: بعض الأفاعي السامة موطنها العراق، ولا توجد في إيران، لذلك طلبت وزارة الصحة العراقية من معهد رازي إنتاج مصل مضاد لسم هذه الأنواع، منها الكوبرا المرجاني.

وذكر فلاح مهرآبادي أن هذا الثعبان الأسود الخطير اكتشف في مدينة الموصل ويتواجد بكثافة في العراق و قال: يمكن للدغة هذا الثعبان أن تقتل إنسانا بالغا في أقل من 30 دقيقة، لكن في الأشهر القليلة المقبلة، سيعمل الخبراء الإيرانيون في معهد رازي على إنتاج مصل مضاد لسم هذا الكوبرا.