رئيس برلمان إيران يناقش مع نظيره الجزائري آخر تطورات غزة

العالم - إيران

وخلال محادثات هاتفية جرت صباح اليوم الثلاثاء ناقش قاليباف مع نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي آخر التطورات وجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

كما أعرب قاليباف عن شكره لمواقف ودور الجزائر في إدانة جرائم الكيان المحتل لاسيما الإجراء الأخير لرئيس البرلمان الجزائري في دعمه الراسخ من الشعب الفلسطيني.

وفي معرض إشارته إلى التعاون البناء والجيد بين الوفود البرلمانية لإيران والجزائر خلال الاجتماع الأخير للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا، أكد رئيس البرلمان الإيراني على الإجراءات المناسبة للبلدين في دعمهما للشعب الفلسطيني خلال الاجتماع المذكور.

وقال: في ظل الأوضاع الحالية ونظرا للهجمات غير الإنسانية للكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال الفلسطينيين المظلومين يجب القيام بإجراء فوري من قبل الدول الإسلامية من أجل وقف الهجمات الغاشمة التي يشنها هذا الكيان الغاصب على قطاع غزة.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعمها للقيم الفلسطينية، مؤكدا دعم بلاده للشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال بوغالي: الجزائر بلد الأحرار والثوار لذا فإن دعمنا للقيم الفلسطينية وتحقيق حقوق شعبها شأن ثابت لا يتزلزل.

كما لفت إلى الاجتماع الأخير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا، وقال: نظرا إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والتهجير القسري لهم فإن الاجتماع الأخير مع الأسف لم يتمخض عن إجراء جاد وجديد من قبل بعض الدول الإسلامية.

وفي الختام، رحب بوغالي باقتراح نظيره الإيراني لعقد اجتماع طارئ للجنة فلسطين الدائمة في طهران، مؤكدا على الوقف الفوري للجرائم الوحشية للكيان الصهيوني وبحث سبل عملية لإيصال المساعدات إلى غزة.