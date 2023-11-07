إيران توقع على اتفاقية إنشاء ممر دولي مع جیرانها

العالم - إيران

وتوفر الاتفاقية الموقعة بشأن إنشاء ممر دولي بين أوزبكستان - تركمانستان - إيران - تركيا، تنظيم نقل البضائع من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الوثيقة، سيتم تطبيق معدل تنافسي للتعرفة الجمركية وخلق ظروف مؤاتية لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية في الدول الأربع.

وتنص الاتفاقية أيضا على التطوير المشترك للتدابير لتوحيد المعايير القانونية والفنية عند تنظيم نقل البضائع على طول الطريق وزيادة ربط النقل بين الدول المشاركة في الطريق.

وتعقد القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي هذا الأسبوع في طشقند العاصمة الأوزبكية، بحضور الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأوزبكية، فإن رؤساء كل من إيران وأذربيجان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان سيحضرون هذه القمة التي ستقام في الفترة من 8 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وسيناقش المشاركون القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز علاقات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والاتصالات والتعاون الإنساني داخل منظمة التعاون الاقتصادي وتحسين أنشطة هذا الهيكل متعدد الأطراف.