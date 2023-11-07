الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران توقع على اتفاقية إنشاء ممر دولي مع جیرانها

إيران توقع على اتفاقية إنشاء ممر دولي مع جیرانها
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارات النقل في إيران و أوزبكستان وتركمانستان وتركيا على اتفاقية إنشاء ممر دولي متعدد الوسائط بين آسيا وأوروبا في إطار الاجتماع الثاني عشر لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في طشقند اليوم.

العالم - إيران

وتوفر الاتفاقية الموقعة بشأن إنشاء ممر دولي بين أوزبكستان - تركمانستان - إيران - تركيا، تنظيم نقل البضائع من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الوثيقة، سيتم تطبيق معدل تنافسي للتعرفة الجمركية وخلق ظروف مؤاتية لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية في الدول الأربع.

وتنص الاتفاقية أيضا على التطوير المشترك للتدابير لتوحيد المعايير القانونية والفنية عند تنظيم نقل البضائع على طول الطريق وزيادة ربط النقل بين الدول المشاركة في الطريق.

وتعقد القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي هذا الأسبوع في طشقند العاصمة الأوزبكية، بحضور الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأوزبكية، فإن رؤساء كل من إيران وأذربيجان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان سيحضرون هذه القمة التي ستقام في الفترة من 8 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وسيناقش المشاركون القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز علاقات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والاتصالات والتعاون الإنساني داخل منظمة التعاون الاقتصادي وتحسين أنشطة هذا الهيكل متعدد الأطراف.

روابط ذات صلة

إيران تسعى لإطلاق ممر للغاز بين شمال وجنوب آسيا الوسطى

مباحثات هاتفية بين الرئيس الإيراني ورئيس وزراء الهند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرجل العنكبوت يتسلق برجا في باريس من أجل غزة + فيديو

إيران تشارك بمعرض كوبا وتطلعات مشتركة لتعزيز التجارة والصناعة

إيران تطلق خطي إنتاج للجرارات في دولتين آسيويتين

إيران تدعو الصين لاستخدام موقعه الاممي لوقف إبادة غزة

وزير الدفاع الإيراني خلال استقبال السفير التركي: دعم أميركا لجرائم الصهاينة عقّدَ أوضاع المنطقة الأمنية

'رجع كيده الى نحره'..صاروخ القبة الحديدية يضرب'إسرائيل'! + فيديو