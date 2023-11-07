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إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين إيران وكردستان العراق

إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين إيران وكردستان العراق
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد محافظ كردستان الإيرانية في الشؤون الاقتصادية علي نوري أنه سيتم إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطقة كردستان العراق.

العالم - إيران

وأكد علي نوري في كلمة ألقاها ظهر اليوم الثلاثاء في الإجتماع الذي عقدته لجنة تسهيل أعمال وإزالة العراقيل التي تعترض سبيل الإنتاج في محافظة كردستان الإيرانية وخاصة في مدينة بانه، أن تنفيذ مشروع إنشاء هذه المدينة، يعتبر فرصة مواتية لتعزيز التبادل الحدودي، ورأى أنه يوفر الأرضية للمزيد من ازدهار نشاط المستوردين والمصدرين في إيران الإسلامية.

وتوقع المسؤول أن يتم نقل العلوم التقنية إلى المنتجين في كردستان العراق، وأكد أن الأخير سيقوم بدوره بتصدير المواد الأولية والخام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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