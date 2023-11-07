الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تطلق خطي إنتاج للجرارات في دولتين آسيويتين

إيران تطلق خطي إنتاج للجرارات في دولتين آسيويتين
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة صناعة الجرارات الإيرانية عن إطلاق خط إنتاج وتجميع الجرارات في دولتين آسيويتين بنهاية العام الإيراني الجاري.

العالم - إيران

وأعلن مصطفى وحيد زاده لوكالة فارس اليوم الثلاثاء عن خطط لإنتاج 40 ألف جرار لهذا العام وقال: تم إنتاج 20 ألف جرار في النصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى وجود خطين لتجميع وإنتاج الجرارات في طاجيكستان وفنزويلا، وقال: بحلول نهاية هذا العام(في 19 آذار/مارس 2024)، سيتم إطلاق خط إنتاج وتجميع الجرارات في دولتين آسيويتين.

وصرح المدير التنفيذي لمجموعة صناعة الجرارات الإيرانية (تراكتور سازي تبريز): في العام الماضي، قمنا بتصدير 2550 جرارا إلى 25 دولة، بقيمة 32 مليون دولار.

وقال: إن صادرات هذه المجموعة هذا العام لغاية الآن بلغت 1500 جرار بقيمة 22 مليون دولار، بنسبة نمو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتقوم هذه المجموعة الصناعية حاليا بتزويد أكثر من 95% من السوق المحلية واحتياجات المزارعين من الجرارات، وقد خطت خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات فعالة للخروج من كونها ذات منتوج واحد وتطوير أنشطتها، بما في ذلك في مجال التجارة إنتاج المركبات.

روابط ذات صلة

إنتاج الصلب الايراني يتخطى 56.5 مليون طن

ايران الثانية عالميا في إنتاج دواء السكتة الدماغية

إنتاج نحو تريليوني متر مكعب غاز عبر حقل بارس الجنوبي

طاقة إنتاج الصلب الإيراني بلغت 45 مليون طن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرجل العنكبوت يتسلق برجا في باريس من أجل غزة + فيديو

إيران تشارك بمعرض كوبا وتطلعات مشتركة لتعزيز التجارة والصناعة

إيران تطلق خطي إنتاج للجرارات في دولتين آسيويتين

إيران تدعو الصين لاستخدام موقعه الاممي لوقف إبادة غزة

وزير الدفاع الإيراني خلال استقبال السفير التركي: دعم أميركا لجرائم الصهاينة عقّدَ أوضاع المنطقة الأمنية

'رجع كيده الى نحره'..صاروخ القبة الحديدية يضرب'إسرائيل'! + فيديو