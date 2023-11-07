إيران تطلق خطي إنتاج للجرارات في دولتين آسيويتين

العالم - إيران

وأعلن مصطفى وحيد زاده لوكالة فارس اليوم الثلاثاء عن خطط لإنتاج 40 ألف جرار لهذا العام وقال: تم إنتاج 20 ألف جرار في النصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى وجود خطين لتجميع وإنتاج الجرارات في طاجيكستان وفنزويلا، وقال: بحلول نهاية هذا العام(في 19 آذار/مارس 2024)، سيتم إطلاق خط إنتاج وتجميع الجرارات في دولتين آسيويتين.

وصرح المدير التنفيذي لمجموعة صناعة الجرارات الإيرانية (تراكتور سازي تبريز): في العام الماضي، قمنا بتصدير 2550 جرارا إلى 25 دولة، بقيمة 32 مليون دولار.

وقال: إن صادرات هذه المجموعة هذا العام لغاية الآن بلغت 1500 جرار بقيمة 22 مليون دولار، بنسبة نمو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتقوم هذه المجموعة الصناعية حاليا بتزويد أكثر من 95% من السوق المحلية واحتياجات المزارعين من الجرارات، وقد خطت خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات فعالة للخروج من كونها ذات منتوج واحد وتطوير أنشطتها، بما في ذلك في مجال التجارة إنتاج المركبات.