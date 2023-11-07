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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين أميركيتين + فيديو

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء، استهدافها قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين،مما أصابت أهدافهما بشكل مباشر.

العالم - العراق

وفي وقت لاحق، أعلنت عن استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي في مطار أربيل، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وفي ما يلي نصّ البيانين عن المقاومة الإسلامية في العراق:

1 - "بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)".

2 - "بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل ، بطائرات مسيرة ، أصابت اهدافها بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)".

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مشاهد من استهداف المقاومة العراقية لقواعد الاحتلال الامريكي 

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