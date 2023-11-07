المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين أميركيتين + فيديو

العالم - العراق

وفي وقت لاحق، أعلنت عن استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي في مطار أربيل، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وفي ما يلي نصّ البيانين عن المقاومة الإسلامية في العراق:

1 - "بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)".

2 - "بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل ، بطائرات مسيرة ، أصابت اهدافها بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)".