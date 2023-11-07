أبو عبيدة: 'دمرنا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية'

العالم - فلسطين المحتلة

وأضاف "مجاهدونا بقذائف الهاون القوات المتوغلة وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال".

وأعلنت كتائب "القسام" في وقت سابق من اليوم، أنها "تدك قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون، وأنها "قصفت أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".

وأضافت أن "مجاهديها دمروا دبابتين إسرائيليتين شمال بيت حانون، وثالثة في مخيم الشاطئ بقذائف (الياسين 105)".

من جهتها قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن "مقاتليها تمكنوا من إيقاع أفراد وآليات لقوات الاحتلال شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون".

كما أعلنت السرايا، اليوم الثلاثاء، استهداف "مركز قيادة للقوات التابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلف مصنع بيونير شمال غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

بدورها، أفادت القناة /12/ العبرية بسقوط صواريخ أطلقت من غزة بالبحر قبالة تل أبيب تزامنا مع خطاب مايسمى "وزير الدفاع" لدى الاحتلال، يواف غالانت منذ حين.

ولليوم الـ32، على التوالي، تواصل قوات الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة ومرتزقة، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.